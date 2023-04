4 de cada 5 personas podría tener mal diagnóstico en salud mental

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con declaraciones de organismos públicos enfocados en atender la salud mental en la población aguascalentense, los diagnósticos más comunes son depresión y ansiedad para los cuales se les brinda un periodo breve de terapias.

Sin embargo a pesar del trabajo que desde las instituciones se realizan no se ha logrado disminuir la tasa de suicidios en el estado que se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional.

Una de las causas de este fenómeno puede recaer en que no se está haciendo el diagnóstico correcto a los pacientes pues frecuentemente quedan olvidados trastornos que requerirían de un periodo mayor de atención para detectarlo, algunos requieren hasta 12 meses de seguimiento de acuerdo con los criterios del manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría.

En ese sentido existe una alta probabilidad de que un porcentaje de la población no esté recibiendo un diagnóstico adecuado y por lo tanto no esté recibiendo el tratamiento que necesita, así lo consideró Mar Romo, coordinadora de la asociación civil TLP Aguascalientes.

“La estadística dice que son 7 millones de personas en México que tiene depresión y ansiedad en México, estas cifras están dados por la cantidad de personas que acuden a un servicio médico; de todas estas personas las que son mal diagnosticadas me atrevería a decir que es a lo mejor un 80% de la gente”, estimó.

“Muchos psicólogos que llegas con un diagnóstico y les dices ‘yo soy TLP y me siento a gusto con esto porque me ha dado las herramientas para afrontar cualquier situación’ y a lo mejor por equis situación cambias de psicólogo y lo primero que te dicen ‘es que tú no puedes estarle poniendo etiquetas a las enfermedades’, por lo tanto no siempre dan una atención adecuada”, agregó.

Invitó a los profesionales de la salud mental a acercarse a la asociación a su cargo para conocer de primera mano las necesidades que tienen las personas con esta afección pues además se han concretado vínculos con otras asociaciones para poder capacitar a más profesionales.

“Es imposible hablar de salud mental sin que los psicólogos entiendan que tienen que darle nombre a las cosas, porque la salud mental, el tema del suicidio o el TLP no es tema de actitud, es cuestión de un buen diagnóstico”, enfatizó.