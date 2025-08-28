26 C
Aguascalientes
28 agosto, 2025
Tendencias

4 de cada 100 elementos de seguridad reprueban en control…

A punto de alcanzarse los 500 milímetros de lluvia en…

Jura Medio Ambiente que sí protege La Pona en Aguascalientes

Médicos cuestionan “gravedad” de lesiones de colaborador de Noroña

SEFI anuncia descuentos en mulas y recargos vehiculares en septiembre

Anuncia Jiménez compra de equipo de hemodinamia para enfermedades cardiovasculares

En Aguascalientes, defienden padres de menores metidos en riñas

Descarta Sedecyt riesgos ante lucha de sindicatos para Nissan Aguascalientes

Vinculan a Gilberto Mora con el Real Madrid

 Con 15 azotes y 20 años de prisión castigarán a…

4 de cada 100 elementos de seguridad reprueban en control y confianza en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, el 4 por ciento del personal evaluable de los cuerpos de seguridad en Aguascalientes reprobó los exámenes de control y confianza.

Con corte al 30 de junio refiere en Aguascalientes de un universo de 4 mil 247 obligados a evaluarse, entre personal de seguridad pública estatal, prevención y reinserción social, procuración de justicia y seguridad pública municipal.

Detalla que en el caso de la seguridad pública estatal se evalúan mil 199 elementos, 95% que aprobaron, 2% de reprobación y 3% pendientes de evaluación.

Continuando con el personal de Ceresos se miden a 458 personas, 96% aprobados, 2% de reprobación y 2% que se mantienen pendientes.

En la procuración de justicia la reprobación es del 7% con 565 evaluables y solo el 1% pendientes de medir.

Con una fuerza de 2 mil 025 policías municipales, 96% aprobaron los exámenes, 4% de reprobación y solo 1% pendientes, concluye el informe.