4 de cada 100 elementos de seguridad reprueban en control y confianza en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, el 4 por ciento del personal evaluable de los cuerpos de seguridad en Aguascalientes reprobó los exámenes de control y confianza.

Con corte al 30 de junio refiere en Aguascalientes de un universo de 4 mil 247 obligados a evaluarse, entre personal de seguridad pública estatal, prevención y reinserción social, procuración de justicia y seguridad pública municipal.

Detalla que en el caso de la seguridad pública estatal se evalúan mil 199 elementos, 95% que aprobaron, 2% de reprobación y 3% pendientes de evaluación.

Continuando con el personal de Ceresos se miden a 458 personas, 96% aprobados, 2% de reprobación y 2% que se mantienen pendientes.

En la procuración de justicia la reprobación es del 7% con 565 evaluables y solo el 1% pendientes de medir.

Con una fuerza de 2 mil 025 policías municipales, 96% aprobaron los exámenes, 4% de reprobación y solo 1% pendientes, concluye el informe.