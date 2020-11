Aparecen perros azules en Mubai

Redacción

La India.-Sorprende en ciudad de la India extraños perros azules.

Los residentes de Mumbai comenzaron a notar una vista peculiar el 11 de agosto: perros vagabundos teñidos un tono ligero de azul. Nadie sabía qué hacer de estos caninos, que fueron vistos en las calles aparentemente ilesos, pero de otra manera desafiando a la naturaleza.

Los preocupados observadores ahora tienen una respuesta, pero no es muy reconfortante. Según The Guardian, los 11 animales de color azul fueron el resultado de la contaminación de escorrentía en el cercano río Kasadi.

Los desechos industriales, incluidos los colorantes, han sido identificados como procedentes de una planta de fabricación cercana. Aunque se sabe que los perros nadan en el río, el tinte azul también se encuentra en el aire. Después de las quejas, la Junta de Control de la Contaminación de Maharashtra investigó y encontró que la fábrica, Ducol Organics Pvt Ltd., no estaba siguiendo las pautas reglamentarias para la eliminación de desechos. Cortaron el agua a la instalación y emitieron un aviso de cierre el viernes pasado.

“Hay un conjunto de normas que toda industria necesita seguir”, dijo el oficial regional de MPCB, Anil Mohekar, a The Hindustan Times. “Después de que nuestros oficiales sub-regionales confirmaron los informes de los medios de comunicación de que los perros se estaban tornando azules debido a la contaminación del aire y el agua, llevamos a cabo una inspección detallada en la planta … Nos aseguraremos de que la planta no funcione desde el lunes y la decisión da un ejemplo para otras industrias contaminantes, que pueden no estar siguiendo las medidas de reducción de contaminación”.

Los trabajadores de servicios de animales que recuperaron cinco de los perros fueron capaces de lavar el tinte. Informaron que no se detectaron otros problemas de salud.

Con información de Muy Interesante