ISSEA dice que no conoce número de médicos contagiados por Covid-19 en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A la fecha, se desconoce la cifra de doctores, enfermeros y demás personal médico que ha resultado contagiado de coronavirus dentro de la entidad. La primera y última vez que se informó sobre esta situación fue el pasado 27 de abril, cuando este grupo de profesionistas representaban el 45% de los casos confirmados.

Cuando se dio a conocer este panorama, las autoridades del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) refirieron que no todos los contagios del personal médico se habían generado dentro de los hospitales, sino que contrajeron el virus en sus casas o en otras reuniones.

La información proporcionada el 27 de abril refería que de los 188 casos confirmados que se habían registrado en Aguascalientes, 40 eran médicas o médicos, 31 eran del personal de enfermería y otros 14 más correspondían a trabajadores de otras áreas de la salud.

Este martes 9 de junio, fue solicitada la actualización de los contagios dentro del personal médico de la entidad. Sin embargo, la respuesta fue la misma que la de hace unos meses.

“Hay muchas maneras de contagiarse en este momento, no solamente estar en el hospital. Aunque traigas protección si llega un paciente por otra patología, pudiera que ese paciente tenga el virus y haya infección. También se puede contagiar en acciones diarias como ir al super, en trayectos a casa, en cualquier lugar. El número exacto de personal contagiado no se tiene en este momento y por el tema de protección de datos, no se puede dar más información” respondió el ISSEA a través de un documento.