301 películas tienen la posibilidad de ganar un Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que 301 películas podrán ser consideradas por los votantes para conseguir una nominación en la edición número 95 de los Premios Oscar. Los contendientes más fuertes -considerando los resultados de la noche de los Golden Globes- son The Fabelmans, Living, Elvis, Everything Everywhere all at Once y Babylon.

Esta cantidad de películas marca un aumento con respecto a las 276 películas del año pasado, pero una disminución con respecto a las 366 que se presentaron en 2020, aún en plena pandemia.

De esta lista, los más de 9 mil integrantes de la Academia podrán comenzar a emitir sus votos a partir del jueves 12 de enero y hasta el martes 17, ya que los nominados serán anunciados el 24 de enero. La ceremonia se llevará a cabo el 12 de marzo desde el Teatro Dolby en Hollywood.

El listado final es una mezcla de proyectos con éxito de taquilla y algunos aclamados por la crítica o que han cosechado premios en el circuito de festivales. Aunque, considerando las nominaciones y premiaciones que ya han transcurrido en los últimos días, aún se pueden esperar sorpresas en alguna de las 23 categorías.

Los mexicanos siguen con altas posibilidades. Guillermo del Toro en la categoría de Mejor Largometraje Animado por Pinocho, Alejandro González Iñárritu por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades como Mejor Película Internacional y Diego Calva como Mejor Actor Principal por Babylon.

Las sorpresas para los mexicanos podrían surgir en categorías de actuación para Daniel Giménez Cacho, Íker Solano o Ximena Lamadrid, tal y como ocurrió con Roma en el 2018. Con menos probabilidades, pero también Eiza González figura en el listado por su participación en Ambulance.

Cabe resaltar una importante presencia de las plataformas de streaming que, en los últimos años, se han esforzado por tener presencia en la temporada de premios. Por parte de Netflix se encuentra All Quiet on the Western Front, Pinocho de Guillermo del Toro y Glass Onion; Argentina, 1985 y Thirteen Lives de Amazon, así como Cha Cha Real Smooth y Emancipation de Apple. Se percibe también una fuerte presencia de filmes internacionales que, tal y como ocurrió con Parasite, podrían ser las grandes protagonistas de la noche. Podría ser el caso de la épica de Bollywood RRR o el drama coreano Broker.

La lista completa puede verse en el sitio oficial de La Academía de Artes y Ciencias Cinematográficas.