300 denuncias formales por robo de celulares al mes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El robo de teléfonos celulares se ha disparado de manera importante, reconoció el fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, tras revelar que mensualmente se llegan a registrar hasta 300 denuncias.

En rueda de prensa el funcionario manifestó que se tiene una cifra negra de entre el 70 y 80% de los robas de estos aparatos que no se denuncian por distintas causas.

A fin de eliminar con la compra-venta de celulares robados, se emprendió una campaña que involucra a las casas de empeño y a la Secretaría de Seguridad Pública en donde se recomienda que los usuarios de telefonía celular identifiquen el número de IMEI de los celulares, para que en caso de robo se desactive por completo el aparato y no pueda ser utilizado.

“La intención es desalentar el robo que sepan los delincuentes que no les va a servir este aparato y a nosotros como fiscalía nos facilite la identificación de los mismos cuando se presente algún robo o extravío, recordemos que este IMEI es la huella del celular al que desgraciadamente poco le damos importancia.

Finalmente Figueroa Ortega anticipó que la campaña de difundirá mediante redes oficiales, así como en toda la red de casas de empreño, insistiendo que va encaminada a desalentar el robo.