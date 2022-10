30 verificadores de Reglamentos se han dado de baja en el municipio capital

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Durante los últimos tres años, se han dado de baja a aproximadamente 30 verificadores del área de Reglamentos por haber aceptado “mordidas” por parte de los comerciantes y haber permitido diversas faltas, señaló el director David Ángeles Castañeda.

“A todos a los que se detectó en esa situación ya no están trabajando, ya hemos tenido una buena limpia en la dirección, en los tres años sí han sido alrededor de 30; ahí ocupamos agarrarlos en flagrancia para poderlos ya proceder en consecuencia, ya están advertidos”.

Mencionó que la autoridad no aplica sanciones de manera inmediata en contra del personal que recibe una denuncia, sino que se lleva a cabo un procedimiento determinado por parte de la Contraloría Municipal y a partir de entonces, se toma la decisión de dar de baja a un trabajador.

El funcionario comentó que si bien se ha dado una limpia dentro de la dirección, no se han logrado reponer todos esos espacios faltantes y apuntó que en realidad, se necesita el doble de verificadores de los que se tienen actualmente.

“Se han repuesto en algunas ocasiones, pero sí estamos batallando con el número de verificadores, para cubrir toda la ciudad creo que necesitaríamos 150 verificadores y ahorita tenemos 70, poquito más de la mitad”.

Mientras tanto, Ángeles Castañeda agregó que se han endurecido las sanciones en contra de los comerciantes que incurran en una falta, Por ejemplo, expuso que si generan un exceso de ruido, ya no se aplicará una multa de 3 mil 500 pesos, sino de 4 mil.