3 quirófanos suspendidos por aplicar cirugías estéticas sin aval en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Suspensiones a quirófanos, aseguramientos a consultorios así como baja de páginas electrónicas que promueven la aplicación de cirugías plásticas sin la capacitación correspondiente se ha venido aplicado en las últimas fechas, informó Cristian Castro Andrade, director de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud.

“Hemos realizado suspensiones a establecimientos, al igual que aseguramientos cuando no se cumplen con los procedimientos correspondientes. Realizamos entre 10 a 15 visitas semanales a consultorios de todos los giros y hemos encontrado material como implantes mamarios o cuestiones que no son de su competencia y estamos obligados a asegurar”, informó.

– ¿Cuántos aseguramientos?

– Yo calculo que en este año cerca de cinco en ese tipo de cuestiones. Suspensiones a tres quirófanos.

Castro Andrade abundó que también se han detectado páginas de promoción de estos tratamientos que aparecen en páginas como Facebook, Instagram o TikTok, las cuales son dadas de baja, debido a no cumplir con las medidas regulatorias.

“Hemos dado de baja alrededor de 50 páginas de medios que ofrecen estos servicios y el llamado a la población es que no acuda a estos establecimientos, pues no son los lugares correctos para una cirugía estética”, insistió.

El titular de Regulación Sanitaria precisó que la aplicación de cirugía estética solamente puede realizarse por personal certificado y que, para ello, en la entidad se cuenta con un total de 16 cirujanos plásticos certificados en Aguascalientes.