3 heridos deja choque en la carretera que conduce al Sabinal en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Una errónea maniobra fue la causa de un aparatoso accidente que dejó como saldo a tres personas lesionadas de consideración, de las cuales una mujer quedó atrapada entre los fierros retorcidos de su auto al sur de la ciudad.

El percance se verifico cerca de las 23:00 horas cuando los servicios de emergencia fueron activados al cruce de la avenida Los Maestros y la avenida Providencia, en el fraccionamiento Rancho Santa Mónica, tras el reporte de un choque entre dos vehículos.

Sobre el percance se logró conocer que la conductora de aproximadamente 30 años de edad, que conducía una Mazda CX30 roja, intentó dar vuelta en “U” sin precaución, eso originó cerrarle el paso a el conductor de 35 años de edad , de un auto Nissan Sentra SR gris, que resultó ileso.

A pesar de frenar no logró evitar el impactó y terminó sobre la avenida Providencia, mientras que la Mazda al salirse de la cinta asfáltica se estrelló en un árbol.

A causa del siniestro la conductora ya no pudo salir de manera normal, debido a ello los socorristas de la Cruz Roja Mexicana utilizaron las quijadas de la vida para liberarla y enseguida llevarla al Hospital General de Zona 1 del Seguro Social.

Así mismo en la Mazda viajaba como copiloto otra femenina fue recibida en el Hospital Miguel Hidalgo al observar que presentaba fracturas de consideración. Además en los asientos traseros fue localizada una tercera mujer que al revisarla se determinó que no presentaba heridas de consideración, pero por la cinemática del accidente fue trasladada al Hospital General de Zona 1 del IMSS.

Finalmente, bomberos del municipio limpiaron la zona por el derrame de líquidos de ambos autos para evitar otro percance y policías viales llevaron a cabo las diligencias pertinentes.