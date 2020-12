3 de cada 10 empresas no denuncian delitos por considerar que es una perdida de tiempo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, hasta 3 de cada 10 unidades económicas no denuncian los delitos de que son objeto al considerar que es una perdida de tiempo, así mismo el 14% no lo hace al no tener pruebas contundentes para demostrar los hechos.

De esta manera, el índice de impunidad en las empresas que son víctimas del delito alcanza el 92%, entre aquellos delitos que no se denuncian no denuncian carpetas de investigación.

En las mico empresas es donde más se tiene una cifra negra en cuanto a delitos que no llegan a denunciarse con el 93.0%.

Por actos de corrupción, el 99.7% de los delitos no son denunciados, seguido por los actos de extorsión con el 98.7%, el fraude 97.6%, robo hormiga 95.5% y secuestro 94.9%.

Finalmente, en el caso de los delitos que si se denuncian, los empresarios refirieron que en el 36.2% no se resolvió nada, por 25.5% que están en trámite y en 21.0% que no se inició carpeta de investigación.