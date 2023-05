27 muertos deja choque entre trailer y camioneta en Tamaulipas

Redacción

México.- Tras el choque frontal entre un tractocamión y una camioneta de pasajeros Ford Transit en la que viajaban integrantes de una familia, perdieron la vida al menos 27 personas, en la carretera 83, tramo Güémez-Zaragoza, Tamaulipas, informaron fuentes del gobierno del estado.

Se informó que el accidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en dicha vialidad y produjo varios estallidos que dejaron calcinados a los vehículos y a sus ocupantes; y extraoficialmente se comento que las personas que circulaban en la camioneta provenían del estado de Veracruz y se dirigían a la capital de Nuevo León.

Dado que se desconoce con precisión el número de ocupantes que se desplazaban en las unidades, no se descarta que sea mayor la cifra de víctimas mortales; siendo de mencionar que la colisión se produjo en el kilómetro 80, en el área conocida como La Aurora; al cierre de la edición, la autoridad no había dado a conocer las causas del accidente o de quién fue la responsabilidad; la unidad pesada, que arrastraba una caja, se desplazaba de norte a sur y la Transit de sur a norte.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el deceso de 27 individuos; aunque únicamente se localizaron los cuerpos de una mujer y un recién nacido en una cuneta de la carretera; el resto de las víctimas quedaron calcinados, 19 dentro de la camioneta, y cinco en la unidad de carga.

Elementos de la Cruz Roja utilizaron la herramienta conocida como “quijadas de la vida” para cortar la parte superior de la Transit y extraer los restos humanos; además al sitio acudieron cuerpos de auxilio y rescate de los municipios de Güémez y Ciudad Victoria, bomberos, protección civil y elementos de la 48 Zona Militar, quienes activaron el plan DN-III-E; así como elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas y de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y peritos de la fiscalía estatal.

El tránsito en la carretera 83, tramo Güémez-Zaragoza, no se interrumpió debido a que los vehículos calcinados no quedaron sobre la cinta asfáltica sino en el llano contiguo.

Cabe comentar que agentes especializados trabajaban en la identificación de los restos humanos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde familiares tendrán que acudir a reclamarlos.

Mientras, elementos de investigación criminal de la Fiscalía de Nayarit aprehendieron a Ramiro, chofer del autobús de una agencia de viajes que se accidentó el pasado 29 de abril cuando transportaba a 58 turistas de Guadalajara, Jalisco, al poblado de Rincón de Guayabitos, municipio de Compostela, con saldo de 18 muertos y 30 heridos.

Aunado a ello la fiscalía informó que se ejecutó una orden de aprehensión contra Ramiro por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo, daño en las cosas culposo, lesiones culposas y abandono de personas, por lo ocurrido la noche de ese día en el kilómetro 59 de la carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, a la altura de la localidad Mesillas.

Cabe comentar para finalizar que el conductor del autobús de turismo Class Bus, fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema acusatorio oral, con la finalidad de dar continuidad a los trámites legales y establecer su situación jurídica.

*Con información de La Jornada.