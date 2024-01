25 jesusmarienses se reencontrarán con sus familiares en EEUU: De Lira

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Luego de más de 10 y hasta 20 años de no ver a sus familiares que viven en Estados Unidos, 25 jesusmarienses se reencontrará con ellos, luego de que el miércoles recibirán de manos del alcalde, José Antonio Arámbula López sus visas.

Así lo anunció la regidora panista, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, quien en este sentido explicó ‘ese programa para los adultos mayores que buscan ver a sus hijos, que después de 10, 20 o hasta 30 años, pues ha sido muy bonito aquí en el municipio; bueno yo creo que en todo el estado, gracias a la gobernadora que ha tenido a bien apoyar este programa’.

Subrayando que ‘en el municipio de Jesús María no nos hemos quedado atrás, hemos seguido trabajando en ese programa, desde que era diputada lo empezamos a impulsar y bueno me da mucho gusto que siga creciendo este programa y se apoye a más municipios; y felicitó a la gobernadora porque tiene el Instituto del Migrante ahora’.

Asimismo adelantó la edil blanquiazul, ‘nosotros la próxima semana vamos a hacer la entrega de 25 Visas de aquí del municipio de Jesús María, el día miércoles donde van a viajar varias personas a ver a sus hijos, que tenían bastantes años sin ver, ahí tenemos una persona que tiene 23 años sin ver a sus hijos, y otros que tienen 20 años, 18 años, están muy emocionados todavía porque ya van a poder ver a sus hijos y abrazarlos’.

Apuntando además que ‘el viaje se realizará el próximo 20 de enero que es el próximo sábado y el evento de entrega de Visas es el miércoles, estamos muy contentos el alcalde les va a entregar esas 25 visas a los ciudadanos de Jesús María para que puedan ir a ver a sus hijos y bueno agradecer a la gobernadora por todo su apoyo’.

En cuanto a quienes han sido beneficiados de dicho programa mencionó ‘son bastantes, no te sabría decir pero yo pienso que alrededor de unos 100 personas, más o menos, porque esto empezó desde que estaba Palomas Mensajeras, con el anterior sexenio, ahí se fueron algunas personas de Jesús María, y luego antes de qué entrara el gobierno estatal yo lleve a otras personas y luego la gobernadora llevó en diciembre a otras personas’.

Reconociendo que ‘lo de la pandemia atrasó las citas, hizo que fueran más largas las citas, y eso pues atrasó mucho, pero ya se va viendo la fluidez de las citas, y los resultados y está pues muy bonito y muy emocionante esa etapa’.

Siendo un programa que se seguirá impulsando, ‘Si, ellos tuvieron su cita en Noviembre del año pasado, y tenemos para el mes de marzo otro grupo de 50 personas que van a ir a solicitar su Visa’, y para quienes estén interesados comentó que deben acudir ‘en el instituto del Migrante o lo pueden hacer en mi oficina de atención en calle Beltrán esquina con Abasolo en la casa de atención de Lupita de Lira’.