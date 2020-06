248 pacientes se han recuperado del Covid-19 en el IMSS Aguascalientes

Rdacción

Aguascalientes, Ags.- El número de pacientes que se recuperaron al contagio de COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes llegó a 248. Poco más de 120 de estas personas estuvieron hospitalizadas graves, y en su momento, fueron dadas de alta por mejoría. El resto se atendió de forma ambulatoria en su domicilio, con el seguimiento médico correspondiente.

El rango de edad de las personas hospitalizadas que lograron recuperarse va de los 2 meses, a los 81 años; la mayoría con comorbilidades que complicaron la evolución del paciente, pero que se superaron exitosamente, informó la jefa de Prestaciones Médicas en esta Representación, Dra. Ana Luisa Robles Rivera, quien precisó que el primer caso por COVID-19 se registró en el IMSS el 23 de marzo.

“Todas las semanas se van a casa personas que se recuperaron de la enfermedad. Algunas lo lograron en tres-cuatro días, pero otras han permanecido hasta 36 días hospitalizadas, haciendo un promedio de 6 días de estancia hospitalaria. Alrededor del 19 por ciento ha requerido apoyo ventilatorio”.

Para la atención de estos pacientes, el IMSS en Aguascalientes reconvirtió en su totalidad el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 y al 50 por ciento el HGZ No. 2, cuyas camas suman cerca de 350. Todas con la posibilidad de brindar cuidados intensivos, si el estado de salud del paciente lo requiere.

Robles Rivera destacó que con oportunidad se integraron 65 equipos COVID que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro de zonas aisladas que separan a pacientes sospechosos de confirmados, que cuentan con servicios de Rayos X, ultrasonido portátiles, ventiladores y carros rojos.

Se trata de grupos multidisciplinarios de salud conformados por urgenciólogos, anestesiólogos, internistas, intensivistas, inhaloterapeutas, enfermeras especializadas, personal de higiene y limpieza, trabajadoras sociales y nutricionistas, entre otros; que de manera coordinada brindan atención personalizada a cada paciente y sus familiares. Estos trabajadores y trabajadoras deben portar durante toda su jornada laboral, los Equipos de Protección Personal (EPP).

La funcionaria aseguró que la capacidad instalada del IMSS en Aguascalientes para la atención de la emergencia sanitaria se incrementará de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la enfermedad entre la población: “Actualmente estamos trabajando al 28 por ciento de la capacidad instalada prevista para la atención de pacientes con COVID-19, no obstante, estamos listos para incrementarla en cualquier momento”.

Además de la atención médica hospitalaria y ambulatoria (en casa), el Seguro Social realiza protocolos epidemiológicos para el paciente y todas las personas con las que tuvo contacto; brinda información sobre los cuidados necesarios y sobre las medidas preventivas que se deben observar.

“En esta etapa de la emergencia sanitaria, una importante proporción de la población podría estar contagiada y no dar síntomas, es decir, muchos podemos tener COVID-19 sin saberlo. De ahí la importancia de usar cubrebocas para no esparcir el virus y gafas protectoras para no recibirlos de alguien que no use cubrebocas”, comentó la doctora Robles Rivera.

Hizo énfasis en que, durante la Fase III, los contagios se pueden producir en cualquier lugar, de manera comunitaria y sin poder especificar la fuente, por lo que es indispensable que las medidas preventivas se observen dentro y fuera de centros laborales, de casa o de sitios públicos. “La sana distancia y el lavado de manos son la manera que tenemos de protegernos y proteger a los demás, sobre todo si hay personas vulnerables cercanas, que sí podrían enfermar de gravedad”, concluyó.