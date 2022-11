21 años de prisión a José Luis Vergara por homicidio en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el año 2005 aconteció un homicidio que cimbró a la sociedad hidrocálida, teniendo como víctima a una persona del sexo femenino de nombre Cintia Ivonne, cuyo cuerpo sin vida se localizó al interior de una maleta en las inmediaciones de la colonia Progreso; luego de la captura del perpetrador del hecho y el seguimiento puntual a las etapas procesales del Sistema de Justicia Tradicional, el Tribunal encargado de la causa dictó sentencia condenatoria en contra de quien responde al nombre de José Luis Vergara Silva, que cumplirá una pena privativa de libertad de 21 años y tres meses, pagará una multa, reparará el daño y resarcirá una cantidad monetaria por concepto de indemnización a favor de los deudos de la joven.

Era el 30 de septiembre del año en comento, en el lapso de tiempo transcurrido entre las 04:00 y las 08:00 horas, cuando el acusado y la mujer se encontraban al interior de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde tomó la determinación de privarla de la vida, lo que logró tras proferirle un golpe en la cabeza con un agente contundente (probablemente un marro de metal).

Después del golpe, Cintia seguía con vida, por lo que el hombre obstruyó su respiración colocándole bolsas plásticas en la cabeza, lo que provocó que diera su último aliento; al cerciorarse de haberla asesinado, el sujeto tomó una maleta que había en el domicilio, la abrió y colocó el cadáver en su interior.

Posteriormente se trasladó a la colonia Progreso donde abandonó la valija y huyó con la intención de no ser descubierto en su actuar, apoderándose del teléfono móvil de la joven, desde el que se comunicó con diversos testigos, refiriéndoles que no la buscaran, pues él la tenía, además de solicitarles depósitos en una cuenta bancaria, amagando con privarla de la vida en caso de no hacerlo (hecho que lamentablemente ya había realizado).

Lo anterior motivó el inicio de diversas diligencias por parte de elementos del Grupo de Homicidios de la entonces Policía Ministerial del Estado, derivadas de las que se realizó el hallazgo de la interfecta, lo que activó los protocolos por parte de Servicios Periciales, quienes remitieron el cuerpo al Laboratorio correspondiente, con el fin de que se realizara el estudio de necropsia, derivado del que se conoció el mecanismo de muerte anteriormente descrito.

La coordinación de la investigación estuvo a cargo del Agente del Ministerio Público que recopiló las pruebas suficientes, consignó el asunto ante el Juzgado Penal, desde el que se libró una orden de aprehensión en contra del sujeto.

Tras años de búsqueda por parte de la Autoridad Ministerial, en el año 2019 se asestó la captura de José Luis, posteriormente se dictó el auto de formal prisión en su contra, dando pie a las diversas etapas procesales contempladas dentro del Sistema de Justicia Inquisitivo.

Hoy, el Tribunal que conoció de la causa, dictó una sentencia condenatoria por la comisión del delito de Homicidio Doloso Calificado con Traición, tipificado en la legislación penal vigente al momento de los hechos, determinando una pena de 21 años y tres meses de prisión en contra del inculpado.

Aunado a lo anterior, el sentenciado pagará una multa que asciende a los 10 mil 747.95 pesos; además del resarcimiento del daño a la familia de la víctima por la cantidad de 78 mil 811 pesos y 66 mil 211 pesos por concepto de indemnización.