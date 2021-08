200 trabajadores de la educación no regresaron al ciclo escolar en Aguascalientes: SNTE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder del la sección 1 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, reportó que por motivos de salud hasta 200 trabajadores de la educación, incluyendo docentes no regresaron a clases en este nuevo ciclo escolar.

En entrevista explicó que 60 planteles educativos los que finalmente no reabrieron sus puertas al no tener las condiciones de seguridad sanitarias para maestros y alumnos.

-¿Qué va a pasar con los maestros?

-Vamos a revisar la situación de ellos porque hay algunos compañeros que tienen permisos de humanidad, otros que están en tratamiento, otros de licencia, maestras con embarazos de riesgo y aquellos que están en grupos con enfermedades serias, pero lo estaremos revisando y por lo pronto se sustituirán con suplentes.

-¿Y las escuelas en qué puntos se ubican?

-Tenemos en todo el estado pero lo fuerte lo tenemos en la capital principalmente al oriente.

-¿Y porque motivos no abrieron?

-Bueno, van desde aquellas que no tenían agua, electricidad, en algunos casos sufrieron de robo y se llevaron hasta los tinacos, no había baños, el drenaje estaba dañado, entre otras causas relacionas que esperemos a la brevedad se subsanen para reabrir.