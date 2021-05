20 mil adultos de 50 a 59 años no acudieron a vacunarse en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado del bienestar en Aguascalientes Aldo Ruíz, señaló que estiman un rezago de 20 mil adultos de entre 50 a 59 años que no se vacunaron contra el covid-19 de los 134 mil estimados en este grupo.

Al concluir la etapa de vacunación para este sector de la población, el funcionario federal indicó que la siguiente etapa será la inoculación en segundas dosis en los municipios para estos mismos.

Adelantó que en un plazo de 15 días estarían arrancando la vacunación en personas de 40 a 49 años, insistiendo en el llamado a empresarios a que presten todas las facilidades para que los trabajadores puedan salir a vacunarse.

-Cuales son los principales motivos para no acudir a vacunarse?

-Desconocemos la verdad, pero en este rango muchos de ellos han sido porque trabajan y no se les ha dado autorización, por eso abrimos este pasado domingo vacunación para que los trabajadores pudieran acudir.