20 denuncias semanales se presentan en la Fiscalía de Aguascalientes por desaparición de personas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado Jesús Figueroa Ortega informó que se dio un incremento en el número de denuncias por desaparición de personas en la entidad.

Acto seguido expresó que semanalmente se llegan a presentar entre 15 y 20 denuncias, siendo una dinámica que se desconoce si pueda ser por efectos atribuibles a la pandemia por el covid 19.

Más adelante Figueroa Ortega relató en entrevista colectiva que en la mayoría de los casos se está tratando de jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, principalmente mujeres las que se reportan como extraviadas.

De igual manera aseguró que en la mayoría de los casos son localizados a las horas o días por fortuna con vida, sin embargo no deja ser un tema que preocupe a la autoridad por su incremento.

Por otro lado, externó que en el tema de las personas desaparecidas no se da carpetazo hasta en tanto no se localicen las mismas vivas o muertas como ocurre con el caso Maverick en donde después de muchos años se tiene un cateo programado.

“En el caso Maverick hoy tenemos un cateo luego de información que obtuvimos recientemente, siendo un caso que no hemos cerrado y entonces esperemos que haya noticias positivas derivado de esto”, finalizó.