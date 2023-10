20 años después Héctor Soberón ofrece disculpas a Michelle Vieth

Redacción

México.- Por casi 20 años Michelle Vieth ha señalado a su ex esposo, Héctor Soberon , como el responsable de haber difundido un video íntimo sin su consentimiento; desde entonces, ambos han hecho una serie de declaraciones públicas para defenderse.

Pese a ello a casi dos décadas del escándalo en el que se vio envuelta la ex pareja, Héctor Soberón decidió ponerle punto final a la polémica y le ofreció una disculpa pública a la actriz con el propósito de empezar un nuevo capítulo en su vida y dejar todo atrás.

Ello durante un reciente encuentro que sostuvo el actor con diferentes medios de comunicación habló sobre algunos temas como el pleito legal por paternidad que sostiene con Brigitte Rivera, quien asegura que Soberón es papá biológico de su hijo.

Ahí el actor recalcó que por fin aceptará hacerse una prueba de ADN siempre y cuando se realice en Estados Unidos; en ese momento fue que salió a relucir el tema de su ex pareja, Michelle Vieth ; al respecto, el actor aseguró que ambos son conscientes de lo que pasó en su relación más allá de lo que se ha dicho.

“La señora Michelle y yo solamente sabemos qué fue lo que pasó, el pasado no lo podemos cambiar”, expresó. “Ya no hay nada nuevo que pueda decir. No puedo hablar mal de nadie porque si no estaría hablando mal de mí mismo”.

El actor aprovechó que estaba frente a las cámaras para disculparse públicamente con su ex pareja en caso de que se haya sentido lastimada por sus declaraciones.

“Si la señora Michelle se siente agredida, insultada u ofendida por algo que yo he hecho y comentado, le pido mil disculpas; yo no vengo a pelear, yo simplemente vengo con la directriz que siempre he cargado y que manejo en mis redes sociales: ser feliz”, puntualizó.

El escándalo de Héctor Soberón y Michelle Vieth

Héctor Soberón y Michelle Vieth comenzaron a salir cuando trabajaron juntos en la telenovela Mi Pequeña Traviesa. De acuerdo con la actriz, en ese momento ella tenía 16 años de edad y él 32, sin embargo, el actor asegura que ella ya era mayor de edad.

En abril del 2002 se casaron después de más de dos años de noviazgo, la ceremonia se realizó en las playas de Puerto Vallarta, pero al año siguiente se separaron. Un día antes de que Michelle asistiera a firmar el divorcio de Héctor comenzó a circular un video íntimo de la actriz.

En 2004, en un programa de televisión, Héctor Soberón vio el video íntimo de Michelle Vieth que sería, presuntamente, una prueba de la infidelidad por parte de la actriz. Sin embargo, la actriz se ha defendido en varias ocasiones, afirmando que la grabación la hizo el propio Soberón.

“Me doy cuenta de que es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta. Que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicione nuestra intimidad, él fue quien lo hizo”, dijo Michelle Vieth en una entrevista para Real Women.

*Con información de Quién.