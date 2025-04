2 muertos dejó choque desigual en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

OES

Aguascalientes, Ags.- En los primeros minutos de este lunes se suscitó un percance trágico sobre la carretera 71 estatal norte en su entronque con la 89 que conduce al municipio de Pabellón de Arteaga.

Testigos indicaron que un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta Italika sin placas chocaron contra l parte posterior de un trailer y al conducir a exceso de velocidad el golpe fue consecuencias fatales.

El evento se verificó cerca de las 00:31 horas de este lunes cuando la pareja viajaba de norte a su por el acotamiento de la carretera 71 sin embargo al no haber alumbrado público no vieron que el trailer que jalaba dos plataformas planas estaba estacionado por lo que no lo vieron y de manera brutal colisionaron contra la estructura metálica para luego caer al piso.

Hasta el momento las víctimas no cuentan con identificación pero la pareja tenía una edad de entre 35 y 40 años.

Más tarde acudieron al sitio del accidente los cuerpos de emergencia, y al ser revisados los afectados por paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del estado confirmaron que ya no tenían signos vitales.

Posteriormente personal de la fiscalía estatal acudió para realizar el levantamiento de los cuerpos rumbo al Servicio Médico Forense en la capital del estado para aplicar la necropsia de ley.