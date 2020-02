2 mil mdp que rifará AMLO fueron tomados de subcuentas de INFONAVIT

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al éntrale al tema de la ‘rifa’ del avión presidencial que a final de cuentas terminará en el sorteo de 2 mil millones de pesos, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) Alfredo González, aseguró que se trata de recursos provenientes de subcuentas del Infonavit.

“Creo que ahí están cometiendo una falta grave, porque es dinero de los trabajadores y no es del gobierno federal, entonces en ese dinero se lo tiene que regresar al instituto, porque tienen nombre y apellidos esos recursos, no son de ellos y menos para rifarlo”. espetó.

Producto de la operación del Fondo de Ahorro para la Vivienda, indicó que se trata de recursos de y para los trabajadores, donde el gobierno no aporta un solo peso y encima es quien nombra al director, al cual se le paga con recursos del propio instituto.

“Entonces ese dinero no tiene que usarlo el gobierno federal a discrecionalidad, e inclusive le exigimos que ese recurso se les regrese a los trabajadores”, concluyó.