2 de cada 10 de pignorantes no recuperan sus prendas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El 20% de las personas que acuden con algún artículo a las casas de empeño ya no los recuperan por distintos motivos, reveló Jaime Padilla, director general de la Asociación Mexicana de Servicios Prendarios (AMESPRE).

En entrevista abundó que no es el fin de las casas de empeño quedarse con los productos, por lo que existen mecanismos en donde se les facilita la recuperación, entre ellas días de gracia.

“Un estándar en la asociación es de que los socios se preocupan por la gente, entonces insisto que no buscamos quedarnos con sus objetos”.

Al concluir la charla con los medios de comunicación Padilla sostuvo que aunque los porcentajes se mueven según la temporada en términos generales el 80% de las personas si recuperan sus objetos.