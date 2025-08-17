2 años más para recuperar hato ganadero de #Aguascalientes: CNC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese a las recientes lluvias, aún se requiere más tiempo para recuperar las pérdidas del ganado debido a la sequía de temporadas previas, declaró Carlos Estrada Valdez, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), quien calculó un lapso de dos años para alcanzar un equilibrio.

“Creo que en al menos dos años se recuperará nuevamente la ganadería. En ese lapso, se podrá recuperar nuevamente la ganadería de Aguascalientes y habrá de tener su nivel que ha tenido”, comentó.

En ese sentido, Estrada Valez descartó especificar en cuanto a cifras de las pérdidas de cabezas de ganado que se tuvieron en años anteriores, aunque destacó que de manera paulatina se ha venido recuperando ese hato.

“No podría mencionar cifras, pero sí fue importante las pérdidas que se tuvieron pues muchas cabezas debieron de sacrificarse o venderse”, ahondó.

Por lo pronto, el dirigente de la CNC destacó las recientes lluvias en la entidad para recuperar la engorda del ganado.