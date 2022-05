1er debate oficial entre candidatas a gobierno de Aguascalientes; poca propuesta mucho ataque

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Propuestas en materia de salud, seguridad y movilidad pero particularmente señalamientos, inclusive de carácter personal, sobresalieron durante el primer debate entre las cinco candidatas a la gubernatura y que fue organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE)

Las escaramuzas verbales prevalecieron en cuanto a supuestas propiedades, gastos en administraciones municipales, pasado previo bajo las siglas del PRI, palabras altisonantes y hasta señalamientos de vinculación con huachicol.

Dentro de las novedades de este primer encuentro, resaltó la inclusión de cinco videopreguntas enviadas por igual número de votantes y que fueron sorteadas entre las participantes, así como la posibilidad que las dos moderadoras pudiesen interrumpir a la ponente cuando se desviaba del tema sobre la mesa.

El debate contó con la asistencia de Martha Márquez Alvarado, aspirante de PT-PVEM; Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano; Teresa Jiménez Esquivel, de la coalición PAN-PRI-PRD; Natzielly Rodríguez Calzada, por Fuerza México, y Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena. Siendo moderado por las periodistas Claudia Ávila y Dulce Rodríguez.

Salud a debate

En el primer bloque del encuentro, se abordó el tema de la salud donde Jiménez Esquivel se comprometió a dotar de medicinas suficientes a la población, fortalecer el sistema de salud y hasta concluir el Hospital del municipio de Pabellón, que por cierto se encuentra incluso desde hace casi una década. Mientras Ruvalcaba Gámez anunció el regreso de Aguascalientes al INSABI y comenzó las escaramuzas señalando a Jiménez. “El tema de la salud lo vamos a resolver con ciencia y no con ocurrencia no como Teresa, invocando a los elotes para disminuir los suicidios”.

A su vez, Muñoz Moreno apostó por un sistema de salud integral universal para todas las personas y cuestionó el desabasto de medicamentos desde gobierno federal. Martha Márquez prefirió enfocarse al tema del agua, “pues sin agua no hay salud”. Rodríguez Calzada lanzó una puya hacia la morenista debido a una supuesta propiedad que se ventiló en redes sociales. “Queremos más casas con salud que casas con albercas como la que Nora no ha podido aclarar”.

Las ganas de pelear

Y es que los cuestionamientos mutuos entre las candidatas abundaron a lo largo del debate.

El hecho generó inclusive llamados de atención de las conductoras, lo que provocó quejas abiertas de Márquez y Ruvalcaba. En un momento dado, la moderadora Claudia Ávila recordó que “este formato de moderación activa lo avalaron sus representantes”.

Entre las acusaciones más graves, Natzielly Rodríguez le cuestionó a Anayeli Muñoz por la presunta participación de su ex esposo en delito de huachicol y de haberse beneficiado de las ganancias. La candidata naranja se dijo víctima de violencia de género y le respondió “por la honorabilidad de mi hija”, reconociendo que su ex pareja tuvo una denuncia, de la cual fue declarado inocente. “No seas recadera de nadie, Natzielly. Haz un mejor papel”, adicionó la naranja.

Mientras que Martha Márquez acusó a Muñoz de supuestamente haber autorizado la detención de su representante al C4 durante la campaña electoral del 2016. La candidata del PT-PVEM textualmente se autodefinió: “seré honesta y sincera. A veces hasta grosera, pero no ratere. Perdón, no ratera”. También se lanzó contra Natzielly, de quien dijo ser parte de la “estafa maestra” durante su paso como diputada local. La abanderada de Fuerza México dijo que Márquez “ahora reniega de sus orígenes conservadores y se lame las heridas por no haber sido la candidata del PRIAN”. De plano dijo que “todas mis contrincantes vienen del PRIAN, soy la única que viene de la izquierda”.

Nora Ruvalcaba en tanto acusó a Natzielly por ser “palera” de la panista Jiménez, de la cual también enumeró supuestas deudas de su paso por la alcaldía como el pago millonario de un parque fotovoltaico que no opera y recordó su inasistencia a un pasado debate organizado por la cúpula empresarial. “Celebrar que el día de hoy sí da la cara la candidata del PRI, que, recordarán dejó plantados a los empresarios, aunque les sigue pidiendo moches para su campaña”.

Preguntas ciudadanas

El encuentro tuvo como escenario el Teatro Aguascalientes, pero sin asistencia de público en las gradas. En cambio, pudo ser sintonizado en redes sociales y a través de la televisora oficial del estado. El debate del IEE incluyó la modalidad de preguntas expresadas por la ciudadanía en video.

La primera enviada por Paula Muñoz, del municipio conurbano de Jesús María, pidió atención en la tardanza del servicio de transporte público. El sorteo para asignar respuesta le tocó a Teresa Jiménez, quien sin más prometió “un servicio de primer mundo”, además de comprometerse a reparar las condiciones físicas de la avenida Siglo XXI, también llamada Tercer Anillo.

Otra ciudadana de nombre Angélica se enfocó al tema del agua. Le correspondió a Nora Ruvalcaba, quien prometió un colector pluvial para la avenida López Mateos y apostar por la captación del agua. Además de acusar a Jiménez por supuesta falta de atención al Río San Pedro.

La ciudadanía Alejandra de Alba cuestionó la problemática en materia de movilidad, abordado por Martha Márquez, quien ofreció retomar el proyecto de una estación local de combis.

Natzielly Rodríguez respondió a una pregunta de Marco Rubio en torno al “crecimiento desmedido urbano”, quien citó la situación que se vive en colonias del oriente de la capital y ofreció mejorar las condiciones para esos vecinos.

Finalmente, Aldo García envió una pregunta sobre las zonas protegidas como La Pona. Anayeli Muñoz lamentó que la pregunta no le haya tocado a Jiménez, de quien citó no atendió en su paso por la alcaldía, subrayando que “no vamos a jugar con el futuro de Aguascalientes”.

“Se lo carga la chingada”

Jiménez, por su parte, rechazó responder a los señalamientos concretos a su paso por la alcaldía capitalina, aunque en el bloque enfocado a seguridad pública sí emitió críticas a gobiernos de Morena. Concretamente en el estado de Zacatecas, del cual dijo que en algunos municipios renunciaron los policías por la inseguridad.

Anayeli Muñoz cuestionó el descenso del estado en cuanto percepción de seguridad. “Estamos apenas por encima de Tamaulipas. Necesitamos conocer la realidad de Aguascalientes”.

Muñoz y Ruvalcaba también debatieron en cuanto a índices de inseguridad en Zacatecas y Jalisco, gobernados respectivamente por Morena y Movimiento Ciudadano.

En su turno, Martha Márquez condenó la violencia en las calles y se comprometió a defender a las mujeres víctimas de acoso, citando por su nombre el feminicidio de Debanhi y lanzó una amenaza directa contra varones que incurran en esa falta. “El que se atreva a tocar a una mujer, se lo carga la chingada”, exclamó.

El segundo debate entre candidatas está previsto para el próximo martes 24.