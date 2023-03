1a llamada de Alonso a Uber: Es delito bloquear calles y habrá acciones

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego que choferes de Uber bloquearon avenidas al sur de la ciudad y que derivó en un caos vehicular, Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública del Estado, declaró que se mantiene la apertura con los choferes, pero de igual forma advirtió que no se tolerarán nuevas acciones a las cuales calificó de delitos.

“Exhortar a que no cierren vialidades, pues este tipo de acciones conllevan a un tipo penal, son ataques a las vías de comunicación. Es un delito. Se pueden manifestar libremente mientras no afecten a la ciudad, hemos demostrado ser un gobierno que dialoga y no es necesario que hagan ese tipo de bloqueos. Porque la autoridad tendrá que realizar acciones que no queremos llevarlas a cabo”, subrayó en conferencia de medios.

– ¿No se permitirá llegar a los excesos de ciudades como Cancún?

– No, por supuesto que no. Tenemos otras condiciones y saben que somos un gobierno abierto a resolver las situaciones.

La noche del jueves último, conductores de diversas unidades de Uber bloquearon avenidas del sur de la ciudad, en protesta por la detención de un vehículo de la plataforma vial por orden de la Coordinación Estatal de Movilidad. La dependencia argumentó que el auto en cuestión carecía del engomado correspondiente. Después de negociaciones y afectaciones a la circulación vial, el coche fue liberado.

Alonso García descartó confirmar si la unidad detenida era pirata, como trascendió en algunos medios, sobre lo cual dijo que ello le corresponderá determinar a Movilidad. Pero hizo hincapié en cuanto a que hay un acuerdo para que todos los autos de servicios de plataforma, sin restricción, cuenten con su respectivo holograma de autorización.

“No vamos a permitir que los autos estén fuera de la legalidad. Este tipo de plataformas es importante que estén dentro de un marco de legalidad, porque dan un servicio a la ciudadanía y si reciben un recurso, deben pagar lo que la ley establece”, finalizó.