18 ex jugadores de la NBA son acusados por fraude con seguro médico

EU.-En problemas legales deportistas de la NBA.

Un total de 18 exjugadores de la NBA y la esposa de uno de ellos fueron acusados hoy jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de defraudar casi 4 millones de dólares a un plan de seguro médico de la organización.

La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, dijo en rueda de prensa que el grupo de deportistas participó en una trama liderada por un exjugador de los New Jersey Nets, Terrence Williams, que se llevó 230 mil dólares en “comisiones” pagadas por los otros participantes.

Tras una investigación, las autoridades determinaron que los acusados entregaron facturas falsas por valor de 3.9 millones de dólares al plan médico para que les reembolsara servicios que no habían recibido, gracias a lo que se embolsaron 2.5 millones.

