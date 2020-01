168 multas aplicadas a transporte público entre diciembre y enero en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Datos de la Coordinación de Movilidad (CMOV), indican que de el primero de diciembre 2019 al 10 de enero 2020, se aplicaron 168 multas dentro del transporte público del estado, con montos de 915 mil 026 pesos en total.

Dentro de las faltas en que incurrieron los operadores se encuentra entre lo destacable, 7 estados de ebriedad, 9 que no portaban licencia y uno que negó el servicio.

Así mismo, existieron 11 que no respetaron itinerarios de rutas y salidas, lo mismo que 28 a los que se les detectó operando sin la portación de su gafete.

Hubo 12 unidades a las que se les sancionó por no contar con el pase de su revista y hasta 48 por no cumplir trámites administrativos pendientes.

Agrega en 12 asuntos no contaban con registro ante la CMOV y otros más como la violación de sellos, reincidencia a amonestaciones no reemplazar unidades que fueron las menos con una falta cada uno, entre otras.