16 solicitudes de pensiones del Bienestar no han podido ser procesadas

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La encargada de despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, informó que 16 solicitudes para pensiones del Bienestar no han podido resolverse debido a cuestiones administrativas, calificando estos casos como “difíciles”.

“Hay personas que no sé por qué desde la Ciudad de México no me han resuelto, son casos un poco difíciles. Llegan conmigo esos casos, los atiendo con mucho gusto, siempre tengo las puertas abiertas, aunque solo uno sería muy importante,” comentó la delegada.

Licón Dávila expresó su deseo de resolver estas solicitudes pendientes antes de que termine su gestión, con el objetivo de entregar la dependencia sin pendientes.

“Por ejemplo, tengo un caso que no encuentro la manera de resolverlo. Aquí nos manejamos por CURP, y tengo un caso donde la misma CURP está en Tamaulipas. Lo estoy resolviendo junto con su delegado,” señaló.

Finalmente, destacó que estas problemáticas son las principales a las que se enfrenta al cierre de su gestión, pero prometió dejar la dependencia sin pendientes.