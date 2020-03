120 mil personas del comercio informal de Aguascalientes vulnerables ante Coronavirus

Redacción

Aguascalientes, Ags.-120 mil personas dentro del comercio informal en Aguascalientes se encuentran vulnerables ante la crisis sanitaria por el Covid-19, reveló el Presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

“Ojo, esto es muy importante, porque son 120 mil personas dentro del trabajo informal y que en estos momentos tienen una alta vulnerabilidad, y hay 21 mil personas más que realizan algún trabajo doméstico no remunerado”.

Puntualizó que estas personas al no tener un ingreso fijo, los desprotege de manera brutal, al parase la actividad económica al guardarse la población en sus hogares.

Se contabilizan además 85 mil trabajadores por cuenta propia, es decir que no tienen tampoco tiene un salario fijo, 198 mil que trabajan dentro de micronegocios y solo 87 mil que están en empresas grandes.

El economista, explicó que Aguascalientes cuenta con un mercado laboral de 554 mil personas ocupadas, de las cuales el 78% son asalariados, lo equivalente a 443 mil trabajadores, mismos que de alguna manera no se encuentran en una situación tan de riesgo como las antes citadas.