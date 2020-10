12 panistas buscan ser candidato a alcalde de Aguascalientes: Báez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Más de diez panistas aspiran a la alcaldía de esta elección rumbo a las votaciones del próximo año, confirmó Gustavo Báez Leos, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, quien citó algunos nombres y donde él mismo no se descartó.

“Debemos estar preparándonos. Al final de cuentas, debemos buscar el perfil idóneo para tener un buen gobierno y que una a toda la militancia”, declaró el líder del PAN en entrevista colectiva.

– ¿Quiénes son?

– Está Paulo Martínez, Enrique Galo (García), Leo Montañez, (Jaime) Gallo, Miriam Rodríguez, Alma Hilda Medina. Son como doce.

– ¿Esa lista te incluye a ti?

– Yo estoy preparado para lo que venga y claro que me encantaría servir al municipio de Aguascalientes.

Entre los nombres interesados figuran quienes tienen cargos públicos en la administración municipal o en el mismo Congreso, para lo cual el dirigente blanquiazul exigió que no se distraigan de sus obligaciones.

“Les he dicho a los panistas que me han visitado que si tienen alguna aspiración para un cargo que hagan lo suyo: un plan, un análisis. Es momento de prepararnos, pues no podemos llegar con candidatos improvisados. El servidor público su prioridad y su mayor mensaje a la ciudadanía es dando resultados en el área donde está”, reiteró Báez.

El también diputado local informó que las convocatorias para el proceso interno saldrán a mediados de noviembre entrante.

El PAN gobierna la presidencia municipal capitalina desde las elecciones intermedias de 2013.