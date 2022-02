12 comerciantes informales sin permiso fueron retirados el pasado 14 de febrero: Díaz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se detectó comercio ambulante sin autorización para operar durante el pasado 14 de febrero en el primer cuadro de la ciudad, reconoció Israel Díaz García, director de Mercados del Ayuntamiento capitalino, quien descartó la aplicación de sanciones.

“Sí estuvimos retirando algunas personas que se metieron sin permiso a los diferentes puntos del centro de la ciudad. Alrededor de un promedio de doce que realmente no tenían permisos. No fueron sancionados pues primero se les invita que se retiren y si no lo hacen, se les levanta un acta correspondiente”, afirmó.

– ¿Qué vendían?

– Artículos como globos con motivo del 14 de febrero, algunos peluchitos y accesorios.

Díaz García señaló que hubo luz verde para la instalación de comercio informal durante esas fechas en zona centro, pero que se trató de refrendos avalados por anteriores administraciones municipales y a quienes se les brindó un refrendo.

“Estuvimos operando con tranquilidad, mediante permisos que iban del 11 al 14 de febrero. A todos los comerciantes se les pidió que cumplieran con los protocolos sanitarios, mediante una carta compromiso para trabajar como debe ser”, remarcó.