10 partes del cuerpo que parecen inútiles

Redacción

¿El cuerpo humano contiene partes verdaderamente inútiles? Podría decirse que sí, pero es posible que no sean los que creas.

Algunas partes del cuerpo, como el pezón masculino, no cumplen ninguna función útil. Pero otras, como el apéndice, siguen siendo un tema de debate, ya que investigaciones recientes sugieren que pueden tener un propósito que los científicos aún no comprenden por completo.

Los científicos tienen un historial de clasificación de la importancia de los órganos antes de conocer sus verdaderas funciones. Pero cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que muchas de esas partes «inútiles» son realmente esenciales.

Por ejemplo, en la década de 1890, el anatomista alemán Robert Wiedersheim publicó una lista de 86 «vestigios» humanos o partes del cuerpo que habían «perdido su significado fisiológico original» para los humanos. La lista, publicada en su libro «La estructura del hombre: un índice de su historia pasada», incluía anatomía esencial, como válvulas clave en las venas que ayudan a dirigir el flujo sanguíneo; la glándula timo, que produce glóbulos blancos que combaten enfermedades; y las glándulas pituitaria y pineal productoras de hormonas.

Los científicos continúan descubriendo cosas nuevas sobre el cuerpo humano hasta el día de hoy. Con eso en mente, aquí hay 10 de las partes aparentemente inútiles del cuerpo humano, algunas de las cuales siguen siendo controvertidas.

1. Pezones masculinos

En el útero, todos los embriones humanos desarrollan inicialmente todas las mismas partes, y luego, alrededor de las siete semanas, los sexos comienzan a divergir. Ahí es cuando un gen llamado SRY en el cromosoma Y entra en acción e inicia el desarrollo de los órganos reproductores masculinos y la desaparición de los femeninos. Los pezones comienzan a formarse antes de que SRY se active, por lo que todos los humanos terminan con pezones, independientemente de su sexo.

Aunque por lo general no son capaces de amamantar, los pezones masculinos a menudo aún responden a la estimulación sexual, por lo que algunos pueden estar en desacuerdo con la idea de que son totalmente «inútiles».

2. Muelas del juicio

Los terceros molares humanos, cordales o muelas del juicio, se pueden usar para masticar alimentos, pero a menudo se consideran innecesarias. En alrededor del 22% de las personas en todo el mundo, al menos una de cada cuatro muelas del juicio no crece.

Cuando crecen, son los más propensas a verse afectadas, lo que significa que no emergen correctamente a través de las encías. Eso se debe a que las mandíbulas de los humanos suelen ser demasiado pequeñas para acomodar todos los dientes. Algunos científicos han atribuido esto a que los humanos desarrollaron mandíbulas más pequeñas con el tiempo, pero ahora, hay evidencia que sugiere que nuestras dietas infantiles son más culpables.

Consumir alimentos difíciles de masticar, como verduras crudas y nueces, puede estimular el crecimiento de la mandíbula, mientras que comer alimentos blandos y procesados de alguna manera atrofia el crecimiento de la mandíbula, dejando poco espacio para las muelas del juicio, informó Discover.

3. El órgano de Jacobson

En algunos humanos, los científicos no están seguros de cuántos, se pueden encontrar restos de un órgano detector de feromonas en forma de tubo asomando a través del techo de la cavidad nasal. Esta estructura, llamada órgano vomeronasal u órgano de Jacobson, está presente y es funcional en muchos animales, incluidos reptiles, anfibios y mamíferos.

Hay evidencia anatómica y genética que sugiere que el órgano no es funcional en los humanos que lo portan, pero este asunto «todavía es ampliamente debatido», según una revisión de 2018 en la revista Cureus.

4. Músculo palmar largo

El músculo palmar largo o palmar menor se extiende desde la parte inferior del hueso superior del brazo, o húmero, hasta el tejido conectivo grueso, o fascia, en la palma de la mano.

Funcionalmente, es uno de los músculos involucrados en la flexión de la mano en la muñeca y en la tensión de la palma, pero no todos los humanos tienen el músculo, y aquellos que no lo tienen aún pueden ejecutar estos movimientos sin problemas.

Algunos científicos teorizan que el músculo es más fuerte y funcionalmente más relevante en los primates trepadores de árboles que en los primates terrestres, como los humanos, según un informe de 2014 en la revista Medical Hypotheses.

5. Músculo piramidal

Los dos músculos piramidales se originan en la articulación entre los dos huesos púbicos, la sínfisis púbica, y se extienden a cada lado de la línea alba, una línea de tejido conectivo que recorre el centro del abdomen.

Estos músculos varían en tamaño, y un porcentaje de humanos carecen de uno o ambos músculos y no sufren efectos nocivos por su ausencia, según un informe de 2017 en el Journal of Clinical and Diagnostic Research.

Las estimaciones sugieren que entre el 10 % y el 20 % de las personas carecen de al menos un músculo piramidal, pero estas estimaciones varían según la población de personas estudiadas.

6. Tubérculo de Darwin

El punto de Darwin, o tubérculo de Darwin, es una protuberancia que a veces aparece en el borde del oído externo. Considerada una malformación inofensiva de la oreja, se cree que la estructura es un remanente de una articulación que una vez permitió que la parte superior de la oreja se doblara sobre el canal auditivo, informó New Scientist.

7. Músculos auriculares

El pabellón auricular, o pinna, es la parte visible de la oreja en el exterior de la cabeza; los músculos unidos a la aurícula se consideran vestigiales en los humanos, lo que significa que han perdido la totalidad o la mayor parte de su función original a lo largo del tiempo evolutivo.

«Vestigial» se piensa ampliamente que significa «completamente no funcional», pero esto es un concepto erróneo.

Si bien muchos animales pueden girar sus oídos en respuesta a los sonidos, los humanos han perdido esta capacidad y algunos ni siquiera pueden moverlos, Según indica The New York Times.

8. El coxis

El coxis humano, o cóccix, también se considera vestigial, lo que significa que perdió su función original a lo largo del tiempo evolutivo. Una vez parte de una cola real, el coxis humano ahora consta de tres a cinco vértebras rudimentarias fusionadas para formar un solo hueso.

El coxis sirve como punto de anclaje para muchos músculos, ligamentos y tendones. Entonces, aunque ya no es una cola, está lejos de ser una parte inútil del cuerpo humano.

9. El apéndice

Charles Darwin fue el primero en proponer que el apéndice, una estructura en forma de bolsa que se extiende desde el intestino grueso, podría ser un órgano vestigial que alguna vez ayudó a nuestros antepasados herbívoros a digerir plantas abundantes.

El hecho de que algunas personas nazcan sin apéndice y que a muchas se les extraiga el órgano quirúrgicamente sin ninguna consecuencia obvia parece apoyar esta idea.

Pero más recientemente, la investigación ha revelado posibles funciones del apéndice en una amplia gama de mamíferos, incluidos los humanos. El órgano puede ser un reservorio de bacterias intestinales útiles, por ejemplo, y también un sitio donde nacen las células inmunitarias que combaten enfermedades.

¿Entonces es inútil? Tal vez no, pero haz que te lo quiten si tienes apendicitis.

10. Membrana nictitante

Las aves, los reptiles y algunos mamíferos, incluidos los gatos, tienen una membrana nictitante o «tercer párpado» que se mueve a través del ojo, desde la esquina inferior interna hasta la esquina superior externa. Esta estructura similar a un limpiaparabrisas no existe en los humanos, pero los humanos llevan un remanente del tercer párpado en la esquina interna de cada ojo, según indica un artículo en Scientific American.

Este remanente, llamado plica semilunaris, parece una pequeña protuberancia carnosa. Aunque a veces se piensa que es inútil porque no funciona como un párpado, en realidad soporta la rotación del globo ocular y ayuda con el drenaje de lágrimas. Dicho esto, el tejido puede ser removido en pacientes que requieren cirugía por estrechamiento u obstrucción del conducto lagrimal.

*Información de Grandes Medios