10 menores buscarán ampararse para ser vacunados contra Covid en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Hasta el momento, 10 familias de menores con alguna enfermedad o discapacidad tienen la intención de obtener un amparo para ser vacunados contra el coronavirus en el estado , comentó la presidenta de la Asociación Autismo en Aguascalientes, Olga Rubio.

En entrevista con El Clarinete, recordó que la asociación estableció colaboración con el Colegio de Abogados de Aguascalientes para poder ser asesorados en este procedimiento.

A raíz de ello y de la difusión de esta información entre los padres y madres de familia que conforman la asociación civil, por lo menos 10 familias, entre las que se incluyen Olga y su hijo con autismo, buscarán ampararse para que reciban una de las dosis contra el Covid-19.

“Nosotros ya estamos buscando un amparo. Cada uno pues tenemos nuestra particularidad y cada uno, no se van a meter juntos, cada uno se va a meter de manera individual porque cada caso es diferente”, dijo.

Detalló que los primeros 10 menores interesados en este tema cuentan con entre 13 y 17 años de edad, todos con residencia en el municipio de Aguascalientes.

Rubio explicó que en su caso, quiere que su hijo sea vacunado por el temor a que él y ella contraigan la enfermedad. Por una parte, indica que si ella fallece por Covid, su hijo no tendría a otro familiar que pudiera cuidarlo, debido a que su padre falleció hace 5 años. Obviamente, tampoco desea un destino trágico para el menor.

En cuanto a la afirmación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que todos los menores de 12 a 17 años con mayores vulnerabilidades al virus serían vacunados próximamente, la presidenta de la asociación dijo que como padres, no se puede tener la certeza de quiénes sí podrían ser considerados en este sector de la población ni cuándo se dará a conocer esta información, por lo que prefieren adelantarse por medio de amparos.

“Desafortunadamente no hay mucha certeza en lo que nos dicen a nivel federal en cuanto a las vacunas, a veces nos dicen que sí se van a vacunar o que sí se va a analizar, al siguiente día nos dicen que no hay necesidad, entonces no hay certeza”

Finalmente, precisó que el caso de su hijo comenzará a dar los primeros pasos en esta semana, esperando que así se dé un precedente para las otras 9 familias y para todos aquellos padres y madres que deseen ser beneficiados con este amparo, aunque no sean parte de la asociación que lidera.