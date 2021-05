10 formas en las que el yoga mejora tu vida sexual

Redacción

¿Ya no tienes el mismo líbido de antes? Quizá necesitas unas clases de yoga. Desde estrés hasta falta de autoestima, pasando por una mala forma física o un bloqueo emocional, hay muchos factores que pueden afectar a la libido. Y el yoga puede mejorarlos todos.

Antes de comenzar con esta práctica, debes estar conciente que el yoga debe estar enfocado en ti mismo. Aunque podrías hacer diferentes posturas de yoga con tu pareja, es importante que desarrolles este trabajo para tu beneficio y logres reconciliarte con tu cuerpo.

Físicos, mentales y emocionales. Estos son todos los beneficios que el yoga le aporta a tu vida, incluida la sexual:

1.Conexión con tu cuerpo. El yoga supone un camino de vuelta hacia ti mismo que te permite conectar cuerpo, mente y espíritu. El estrés, los problemas, la ansiedad y los bloqueos nos desconectan de nuestro cuerpo, de sus necesidades y hasta de la capacidad de sentir y experimentar placer. Esta reconexión con tu cuerpo te hará volver a escucharlo y sentirlo, despertando de nuevo tu libido de forma natural.

2.Más energía. El aumento del tono o energía vital es uno de los grandes beneficios de la práctica del yoga, algo que tiene una relación directa con tu libido. La tristeza, la ansiedad o el estrés te chupan la energía vital y sexual. ¿Lo mejor? El aumento de la energía se nota desde la primera práctica.

3.Te reconcilias con tu físico. Los complejos físicos son un mal endémico en las mujeres y una de las causas de que a veces no consiguen disfrutar lo suficiente en la cama o no se sienten deseables. La práctica del yoga hará ganar tono y fuerza, mejorará la postura y el aspecto físico en general, estilizando la figura. Pero esto no es lo mejor. La conciencia y conexión corporal que aporta el yoga te hará sentirte bien en tu piel y conseguir amar tu cuerpo, algo que ni siempre es fácil. Aceptando tu cuerpo, respetándolo y cuidándolo desaparecerán tus complejos en la cama.

4.Bloqueos emocionales. Todos tenemos miedos, inseguridades y zonas oscuras. Esto, sumado al estrés y a posibles situaciones traumáticas, puede inhibir por completo nuestra libido. La liberación física y mental que aporta el yoga a través de las asanas, el control de la respiración y la meditación, pueden ayudar a gestionar estas situaciones y a liberar emociones que te atrapan. Desbloqueando tu cuerpo y tu mente, conseguirás desbloquear también tu libido.

5.Mejora la circulación. Los problemas cardiovasculares son también grandes enemigos del sexo, sobre todo en el caso de los hombres. Puedes sufrirlos por situaciones de estrés continuado, sedentarismo o toma de medicamentos. Las posiciones invertidas de yoga activan y mejoran la circulación y oxigenación de órganos, tejidos, músculos y de todo tu sistema reproductor. Esta mayor vascularización en las zonas genitales propicia el deseo y mejora el disfrute sexual.

6.Flexibilidad y resistencia. Las posturas de yoga trabajan especialmente la flexibilidad y la fuerza, lo que hará que te sientas mucho más cómodo y hábil físicamente durante tus encuentros sexuales.

7.Más tono en el suelo pélvico. Los embarazos, los partos, la edad, el ejercicio con impacto deterioran notablemente la musculatura pélvica que, al perder tono, hace que se reduzca la sensación de placer durante el sexo. Además de aportar conciencia sobre esta zona mediante posturas concretas, el trabajo de las bandhas, como Mula Bandha, tonifica y fortalece de forma específica la musculatura del suelo pélvico.

8.Sientes más. La práctica del yoga ayuda a distanciarte de os pensamientos negativos y a conectar con tus emociones más profundas sin juicio, permitiéndote disfrutar más de lo que estés haciendo en el presente, por ejemplo, de un encuentro sexual.

9.Más conexión con tu pareja. Practicar yoga en pareja, aunque se trate simplemente de ir juntos a clase (hay estilo de yoga en pareja, como Acro Yoga) los ayudará a mejorar su empatía y a crear intimidad, respeto, compasión y cariño hacia el otro. Esto en enriquecerá mucho vuestras relaciones sexuales y emocionales.

10.Más relajado. En todas las clases de yoga se realiza una relajación final que te permitirá alejarte del estrés, estar más tranquilo y de mejor humor, lo que te predispondrá más al juego y al sexo.

Con información de Women´s Health