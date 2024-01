10% de atropellamientos son de menores que juegan en las calles: Martínez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Al llamar a no dejar que los infantes corren riesgo al jugar en las calles de la ciudad, el director de Movilidad, Arturo Martínez Morales, mencionó que un 10% de los atropellamientos atendidos en el 2023 derivado de tales circunstancias, por lo que conminó a los pater familias a evitar riesgos.

En este sentido el uniformado comentó ‘sí hemos tenido lamentablemente, si, los hemos intervenido obviamente, pero bueno dirán, y nos dicen, ‘es que no hay un lugar para que ellos jueguen’, bueno si, pero es que hay que responsabilizarnos de que en la calle o jugar en la calle menores de edad, es un riesgo inminente’.

En seguida resaltó ‘y hay que ver qué tanto quiero que mis hijos estén bien, no, digo ahí es una cuestión de responsabilidad, si los deja o no jugar en la calle’ al tiempo que reconoció ‘no podemos tampoco llegar y prohibirles, sí, invitarlos a que no lo haga por el riesgo que corren’.

En cuánto a las cifras o reporte de incidentes en dichas condiciones el titular de Tránsito, indicó ‘pues es que quedan como unos atropellamientos, y vamos a decir, ahorita en lo que va del año no hemos tenido reportes, no, pero el año pasado vamos a decirlo, no sé de los atropellamientos que tuvimos un 10%, por ejemplo’.

Afirmando que ello deberá prenden alarmas, ‘por supuesto, por supuesto y nosotros hacemos la invitación de que no corran, que no dejen que corran riesgo los niños jugando en la calle’.