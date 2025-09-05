10 cosas curiosas de las manzanas

Redacción

Ciudad de México.-Las manzanas son algo tan común y cotidiano que, a veces, olvidamos que se trata de una fruta de miles y miles de años sobre la tierra ¿Qué hay detrás de la manzana que comemos a diario? Además de muchas vitaminas y nutrientes, un montón de datos curiosos sobre las manzanas que debes conocer.

¿Te interesa conocer más sobre esta fruta y sus curiosidades? Entonces no dejes de ver este artículo ¡Continúa leyendo y aprende todo sobre la manzana!

Imagen Thinkstock

#10 Son originarias de Asia

Provienen de las montañas de Tian Shan; una zona límite entre China, Kazajstán y Kirguistán. Con las expediciones a América, la manzana arribó a la colonias de lo que actualmente es Estados Unidos y se extendió por todo el territorio.

Imagen Thinkstock

#9 Existen miles y miles de variedades

Se calcula que hay 7500 tipos de manzanas cultivadas en el mundo, de las cuales 2500 se plantan en Estados Unidos (aunque sólo el manzano silvestre es nativo de esa zona). Según este dato, si probaras una nueva cada día, te llevaría 20 años saborear las más de 7 mil variedades.

Imagen Thinkstock

#8 Se pueden almacenar durante varios meses

¡Y no pierden su frescura! De hecho, los productores cosechan durante la temporada y luego las almacenan hasta por un año en instalaciones especialmente creadas para evitar el proceso de maduración excesivo.

Debes conocer: 9 trucos que deberías conocer para conservar las manzanas

Imagen Thinkstock

#7 Es mejor guardarlas en el refrigerador

Ya que se conservan mejor que a temperatura ambiente. Colócalas en una bolsa de papel y llévalas a la nevera. O utiliza una bolsa plástica pero asegúrate de hacerle unos cuantos agujeros antes de guardar las manzanas.

En el caso contrario, si lo que quieres es hacerlas madurar rápidamente, entonces déjalas al aire libre. Esta fruta madura entre 6 y 10 veces más rápido a temperatura ambiente que en el refrigerador.

Imagen Thinkstock

#6 Los productores más importantes de manzana

Son China, Estados Unidos, Turquía, Polonia e Italia; y juntos representan el 50% de la producción internacional de árboles frutales de hoja caduca.

Imagen Thinkstock

#5 Variedades de la manzana

No sólo existe la manzana roja y verde, también está la amarilla, entre otros colores. Y sus nombres son realmente curiosos, desde red y golden delicious, hasta gala, fuji picante o granny smith.

PUBLICIDAD

Ver también: un ingrediente, muchas recetas: la manzana

Imagen Thinkstock

#4 Es la segunda fruta más consumida en EE.UU.

Con más de 19 libras de manzanas enteras per cápita al año y más de 50 libras de productos derivados, la manzana se encuentra por debajo de la banana, la fruta nº 1 con más de 28 libras consumidas al año.

Tal vez por esta razón sea la fruta oficial de 6 estados, entre los que se encuentran Nueva York, Minnesota y Washington.

Imagen Thinkstock

#3 Ayuda a limpiar los dientes

Debido al ácido contenido en las manzanas y a su interior crujiente, esta fruta es buena para limpiar y aclarar los dientes. Obviamente que comer una manzana ¡no te libera de lavarte los dientes!

Debes conocer: 5 alimentos que blanquean los dientes

Imagen Thinkstock

#2 El crecimiento de una manzana

El árbol demora entre 4 y 5 años para producir su primer fruto y, lo más curioso, es que se necesita la energía de 50 hojas trabajando para crear 1 manzana.

Imagen Thinkstock

#1 Ayuda a madurar a otras frutas

Si quieres acelerar el proceso de maduración de un tomate verde, por ejemplo, colócalo en una bolsa junto con manzanas y verás que madura rápidamente.

¿Conocías esta información sobre la manzana? Es extraño imaginar que todo esto refiere a una sola fruta y que jamás nos detenemos a pensar en ello. Pero lo cierto es que hay un montón de datos curiosos sobre las frutas que desconocemos.

Esto es sólo es comienzo, una guía sobre la manzana para que sepas un poco más sobre tu fruta preferida ¡Pero el camino sigue y hay mucho más por aprender!

Con información de Univisión