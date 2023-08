1 muerto y un herido dejó choque en Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Efectivos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Municipal de Calvillo y paramédicos del ISSEA, atendieron el reporte de un accidente tipo choque que dejó como saldo una persona fallecida y una más lesionada.

Fue a las 22:00 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en el libramiento Calvillo – Jalpa y el.enrronque con la carretera federal 70, se había registrado un fuerte choque entre una motocicleta y un vehículo, por lo que había dos.personas lesionadas.

En ese momento se trasladaron al lugar policías estatales, municipales y los técnicos en urgencias médicas, quienes al llegar al lugar, se encontraron en una primera instancia a dos personas tiradas en la cinta asfáltica, por lo que se acercsron para brindarles los primeros auxilios.

En ese momento confirmaron que el conductor de la motocicleta marca Italika color roja con negro, la cual se encontraba tirada a unos metros de distancia, ya no contaba con signos vitales, el cual no pudo ser identificado, mientras que su acompañante, resultó gravemente lesionado, por lo que fue llevado a recibir atención médica a las instalaciones del Hospital General de Calvillo.

Tras lo cual se acordonó la zona y se solicitó la presencia del personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo a las instalaciones del SEMEFO.

Asimismo, en el lugar se encontraba un vehículo marca Honda, color gris, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, el cual era conducido por Jesús, de 75 años de edad, quien fue asegurado, tras lo cual fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a los indicios encontrados en el lugar, el conductor del Honda se desplazaba a exceso de velocidad y aparentemente no vio la motocicleta, lo que generó que la impactara por alcance, provocando que los tripulantes cayeran al piso, tras lo cual los arrolló, con los resultados ya descritos.