1 muerto y 26 heridos deja choque de autobús choca contra caseta de seguridad de empresa en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un brutal choque ocurrió por la mañana de este jueves, entre un camión de transporte de personal y un vehículo sobre la carretera federal 25 en la que dejó un muerto y 26 personas lesionadas de las cuales algunas resultaron graves.

Los hechos se verificaron minutos antes de las 7 de la mañana a la altura de la empresa Provitec, en la Macario J. Gómez, en San Francisco de los Romo.

El presunto responsable es un autobús de la empresa HIDROBÚS con número económico 523, se dirigía en dirección de oriente a poniente, cuando en determinado momento por el exceso de velocidad, se impactó en la parte trasera de un automóvil Pointer gris y tras perder el control del volante su chófer terminó su desplazamiento chocando contra la caseta de vigilancia de la empresa citada.

Al interior del pequeño cuarto aparentemente se encontraban dos guardias de seguridad privada y fue uno de ellos quien quedó debajo de las llantas de la pesada unidad sin vida.

Testigos al observar el dantesco accidente dieron parte al 911 acudiendo paramédicos del ISSEA, Cruz Roja Mexicana y 080, así como elementos de Protección Civil Municipal de San Francisco de los Romo, los cuales al atender a los heridos se dieron cuenta que 9 se encontraban en muy malas condiciones de salud decidiendo trasladarlos a distintos nosocomios de la ciudad.

Los demás afectados fueron revisados por los socorristas quienes descartaron que tuvieran alguna lesión que pusiera en riesgo su vida.

Segundo accidente

Más tarde, personal de la Guardia Nacional se hizo presente para realizar el cierre de la carretera ya que en ese mismo sitio otros 4 vehículos se vieron involucrados en un percance por alcance.

Finalmente personal de la Dirección General de Investigación Pericial se hizo cargo del levantamiento del cuerpo que aún no ha sido identificado y traslado al SEMEFO para la necropsia de ley. ‎