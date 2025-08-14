1 de septiembre. El Poder Judicial del acordeón y su concierto inaugural

Vigilia. Entre lo público, la razón y el juicio

Miguel Ángel Juárez Frías

Estos días han sido para todos los mexicanos una interminable ola de noticias, que deben valorarse sin pasiones partidistas, sin presiones oficialistas y mucho menos con la simpleza de lo intrascendente, de un post noticioso más, que hace de la telaraña informativa un ruido escandaloso, que termina por convertirse en notas que nadie ve y nadie escucha.

Por eso le seguimos metiendo frío al calor de la opinión temprana y reposamos los argumentos para compartir y reflexionar en los siguientes días asuntos como: la extradición de sentenciados, el caso Adán Augusto, que por más esfuerzos que hace el 4teísmo por ocultar lo inocultable, sigue y seguirá siendo tema nacional e internacional; el huachicol, la herencia maldita del obradorato; PEMEX y la corrupción internacional; la violencia que no cesa; y una lista interminable de temas que la mañanera quisiera desaparecer de la discusión pública.

Por eso, el 1 de septiembre no será un día cualquiera. No solo se rendirá el informe presidencial, que parece retomar las ceremonias priístas y la tradición ornamental de la pasarela y el besamanos, de día feriado en el que se huele el incienso de la adulación presidencial, donde se purifica a impíos, a quienes roban, traicionan y mienten, pero igual se suman expiados al paraíso del morenismo en México. De este tema del informe nos ocuparemos también en otra ocasión.

Hoy, apelamos a una ligereza intelectual que provocaron unos amigos y aprovechamos para que un momento de ironía nos rescate una sonrisa, aunque esté cargada de frustración, desesperanza y desconfianza.

Así es, el 1 de septiembre también será la fecha en que el nuevo Poder Judicial se suba al escenario para su primer concierto. La cita es solemne, la escenografía institucional, y los protagonistas estrenan toga… aunque algunos deberían afinar primero la partitura que van a tocar.

Porque si algo dejó claro la elección judicial de junio es que el instrumento oficial no fue la Constitución, ni la ley, ni las instituciones. El instrumento oficial fue el acordeón. Ese mismo que en la escuela salvaba exámenes y en las fiestas ameniza con Ramón Ayala. Solo que aquí, en vez de maestros de música, tuvimos operadores políticos repartiendo el set list: hojitas impresas con nombres ya seleccionados, para que la ciudadanía no se confundiera con tanta democracia.

Efectivamente, como buen concierto, no faltará la coreografía ni la escenografía. El nuevo presidente de la Suprema Corte ya ha dejado ver que el espectáculo podría incluir elementos ceremoniales, como bastón de mando o indumentaria tradicional. Nada en contra de los símbolos de nuestros orígenes, que en su contexto son dignos y milenarios; el reparo, enojo y frustración está en que se usen como utilería para el aplauso fácil. Porque la empatía con el pueblo no se construye con vestuario ni con ceremonias de foto, sino con justicia que funcione, con sentencias que defiendan al ciudadano frente al poder, que los justicieros no sean rehén del cálculo político y sea parte de una institución de certeza y seguridad para los mexicanos.

Lo reitero, lo verdaderamente importante para conectar con la gente no cabe en un protocolo ceremonial, sino en la solución de la lamentable situación que vive el país: inseguridad sin freno, impunidad como costumbre, corrupción que ya no se disimula y un sistema judicial que, en muchos casos, no resuelve ni lo urgente ni lo importante. Todo lo demás, por más pintoresco que luzca, sigue siendo parte del circo.

Así llegamos a esta fecha con una orquesta afinada por el partido en el poder y con director musical que cada mañana, con su batuta, definirá ritmo e instrumento. Un recital que nos deja preguntas dignas de colgar en la pared del pleno:

Si eres producto de un acordeón, ¿bailarás siempre al son que te toquen? Si llegaste por el acordeón, ¿tus sentencias serán solo un plagio con sello oficial? Si tu éxito se lo debes al acordeón, ¿merecerá tu fallo un Grammy… o solo será un cover barato? Si el acordeón fue tu maestro, ¿el derecho será apenas un acompañamiento de fondo? Si tu campaña fue una partitura ajena, ¿tus resoluciones serán solo playback político? Si tu independencia cabe en un acordeón, ¿cabrán también ahí los derechos de los ciudadanos? Si el acordeón dictó tu camino, ¿quién dicta ahora tu conciencia? Si tu justicia suena como el acordeón que te llevó al poder, ¿es música para la ley… o para el oído del director de orquesta?

No nos engañemos: esta función no es un concierto ciudadano, es un espectáculo de control político con coreografía incluida. Los “acordeonistas” no improvisan; saben perfectamente cuándo entra cada nota… y quién paga el mariachi.

La comedia es que, en teoría, este 1 de septiembre el nuevo Poder Judicial debería jurar independencia. La tragedia es que muchos llegarán con la partitura escrita por quien los puso ahí. Por eso, si la primera sentencia suena demasiado parecida a un discurso matutino, será la confirmación de que la música ya estaba grabada.

Así que, estimado público, prepárense: comienza la temporada de la Justicia al Son del Acordeón. No esperen jazz judicial, ni sinfonías constitucionales. Aquí, el riesgo es que todo suene a la misma canción: esa que no se vota en tribunales, sino en Palacio.

En los estados, también ahí se repartieron acordeones, afinados al gusto del patrón local y con dedicatoria para la audiencia cautiva. El nuevo Poder Judicial estatal no necesitará tantas clases de derecho como ensayos para tocar al ritmo que les marquen desde la oficina de arriba. Porque si en lo federal ya suena la misma melodía, lo que veremos en cada entidad será la versión acústica: más barata, más predecible y con los mismos músicos de siempre, solo que ahora vestidos de toga.

Como ciudadano que escucha el eco de las voces de juristas, apelamos a la conciencia de quienes asumen las riendas del Poder Judicial, para que sea la Constitución y la justicia lo que guíe su melodía jurídica que empezaremos a escuchar, y rescatemos un poco el Estado de Derecho que se desvanece a los ojos de todos.

Nos leemos en la siguiente.