1 de cada 5 cajetillas de cigarros que se venden en Aguascalientes son “piratas” 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Mientras que el Impuesto Especial sobre Producción (IEPS) afecta a la industria tabacalera formal, los que hacen su agosto son quienes venden los cigarrillos ilegales en mercados sobre ruedas o tianguis.

Según el economista, Gerardo Sánchez, hasta una de cada 5 cajetillas de cigarro que se consumen entran de forma ilegal o provocan in mercado negro en el país.

Detalló que se ha detectado la introducción de cigarros de origen chino, guatemaltecos, beliceños y hondureños.

Esta comercialización con estos cigarros ilegales afecta al erario público del país con 15 mil millones de pesos al no pagar IEPS como las empresas tabacaleras formales y eluden muchas de sus responsabilidades tributarias.

“Ahora en los tianguis el costo de una caja ronda alrededor de los 30 a 40 pesos, pero podemos decir que los mismos se componen de todo menos de tabaco, poniendo en riesgo la salud de quien los consume”.

Mientras tanto en las tienditas con propuesta de aumentar el impuesto a los cigarros la cajetilla más barata a partir de enero costará 80 pesos, con lo que se promoverá más la compra de productos “pirata”.