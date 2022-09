1 de cada 5 adultos mayores en Aguascalientes no se vacunó contra covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras asegurar que la vacuna contra el covid si tuvo efectos positivos al disminuir los niveles de mortandad, el director del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza, indicó que la próxima administración deberá dar continuidad a las estrategias de vacunación.

En entrevista colectiva el galeno mencionó que en el caso de los adultos mayores se alcanzó un 80% de la población vacunada, mientras que un 20% no lo hizo por varias razones o simplemente se quedó con su esquema incompleto.

“Fue muy poca la población que se quedó sin vacuna, en la primera etapa muchos fueron renuentes, pero en cuanto vieron que era la manera de no complicarse la salud volvieron a acudir cuando había otras campañas de vacunación”, aseveró.

A su vez Piza reiteró que la próxima administración deberá hacer su parte presionando a la federación para que se envíe de manera constante el biológico.”Estamos teniendo ahorita segundas dosis para menores y estamos esperando para aquellos con menos de 5 años, entonces por eso insisto que quien llegue no deberá de descuidar este tema”, remató.