1 de cada 3 hogares fue víctima de algún delito en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, en el estado de Aguascalientes el 34.4% de los hogares registró al menos una víctima de delito durante el último año. Esto equivale a 153 mil 554 hogares afectados, de un total estimado de 447 mil 014 en la entidad.

El estudio del INEGI también señala que en el 51.8% de los delitos la víctima estuvo presente al momento del hecho, aunque en el 72.8% de los casos no hubo agresión física, mientras que solo el 26.7% sí implicó algún tipo de violencia.

Respecto a los daños sufridos, el 81.9% de las víctimas reportó haber tenido alguna afectación. De ellas, el 48.8% señaló pérdidas económicas, el 25.2% afectaciones emocionales o psicológicas, y el 7.9% daños físicos o laborales.

En los incidentes donde la víctima presenció el delito, el 58.1% indicó que fue cometido por una sola persona, siendo en su mayoría hombres (75.1%), mientras que el 12.6% fueron mujeres y el 9.7% casos mixtos.

Las cifras reflejan una percepción de inseguridad persistente en el estado, pese a que Aguascalientes suele ubicarse entre las entidades con menores niveles delictivos del país.