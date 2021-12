1 de cada 10 locatarios de mercados de Aguascalientes quebró

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Cerca del 10 por ciento de tianguistas y comerciantes de los mercados de la capital decidieron abandonar sus actividades y buscar otra fuente de ingresos, señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes Independientes de Mercados Públicos, Pedro Aronte.

En entrevista, explicó que tras el golpe económico de la pandemia, algunos de los vendedores decidieron dejar sus negocios y buscar otro empleo e incluso, hubo casos en los que partieron de Aguascalientes hacia Estados Unidos, en busca del sueño americano.

“Es un porcentaje muy pequeño, sobre todo adultos de la tercera edad que le da miedo la pandemia y algunas personas que dejaron de vender, ya no hay cómo surtir y lo que tenían de mercancía pues mejor se lo iban comiendo (…) yo pienso que un 10% sí han quebrado más o menos”

El representante reconoció que aunque en esta temporada navideña se tuvo un repunte en las ventas, las cifras no son las mismas a las que se presentaron en los años previos a la contingencia sanitaria.

También señaló que han percibido un mayor interés por parte de la ciudadanía por vender sus productos de manera ambulante, sin embargo, resaltó que la dirección municipal de Mercados ya no ha otorgado más licencias permanentes, sino únicamente temporales.

Por último, destacó que los comerciantes que aún mantienen sus actividades no quieren otro cierre de negocios por un aumento de contagios Covid-19, por lo que llamó a sus compañeros a respetar las medidas de prevención junto con sus clientes.