“Yo ya me fui“: González Mendívil

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fiscal Oscar González Mendivil descartó hablar ante los medios, en torno a su renuncia al frente de la Fiscalía General del Estado, (FGE).

“Yo ya me fui”, respondió cuando fue abordado al termino del informe del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, en el Congreso del Estado.

Después de haber adelantado en un boletín su dimisión como titular de la fiscalía y no haber anunciado al Poder Legislativo, González Mendivil entregó formalmente su renuncia ante diputados. Aunque todavía alcanzó a ocupar uno de los asientos principales durante el informe de Ponce Sánchez.

Cuando salía del edificio, el fiscal saliente se limitó a responder con monosílabos a las preguntas de reporteros.

– Señor. Nada más…

– No, Yo ya…

– ¿Se va todo su equipo?

– Ya me fui, ya me fui. Yo ya me fui.

– ¿Ya presentó la renuncia?

– Ya.

– ¿Ante el Congreso?

– ¿Pues en dónde?

– ¿Se entregó en la secretaría general?

– Ya me fui.