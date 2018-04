Yo contraté a Chucho Pérez, no es mi socio: Roberto Muñoz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Totalmente limpio y ajeno a actividades ilícitas se dijo el concesionario del Palenque de la Feria de San Marcos, Roberto Muñoz González.

El empresario gallero señaló que en el caso de Jesús Pérez Alvear, quien fuera señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, de ninguna manera es su socio donde todo lo relacionado al palenque el mismo lo realiza; sin embargo reconoció que hay una amistad de años atrás con el señalado, tras de dedicarse a la contratación de artistas, así como andar en el ambiente de los gallos.

En este punto Muñoz González puntualizó que no sólo a él, sino en todos los palenques lo contratan para que les consiga los artistas por las fechas a mejor precio.

“Yo lo contrato, él me hace favor de contratar a los artistas, es una parte de contratación para que nos consiga a los cantantes a un menor precio, así de sencillo, pero no tiene injerencia alguna en la organización o manejo de dinero”, dijo.

Más adelante aseguró desconocer la vida privada de Jesús Pérez, a quien sin embargo conoce como amigo, persona y gallero, al ser un ambiente en el que también se mueve, asegurando que en lo particular no tiene nada que temer estando a disposición de PGR o de quién lo requiera, donde hasta el momento no ha recibido ninguna notificación.

Lo extraño del caso es que la empresa que tiene impreso su logo en toda la publicidad del Palenque es Gallística Diamante y se sabe que esa empresa no es de Roberto Muñoz González.

+Imagen Cortesía de Página24 de la presentación del elenco del palenque en marzo del 2017 en la que aparece Roberto Muñoz y Jesús “Chucho“ Pérez Alvear.