Yalitza Aparicio manda mensaje a Sergio Goyri tras su regreso a México

La actriz Yalitza Aparicio se presentó en los Premios Oscar y fue ahí que rompió el silencio sobre los comentarios de Sergio Goyri, quien en su momento fue captado en video tachándola de ‘pinche india’.

La cuenta Me gusta pues com 2 dio a conocer que los reporteros no dejaron a Yalitza Aparicio retirarse sin antes preguntarle sobre sus planes a futuro y lo que pensó acerca de lo que dijo el actor Sergio Goyri.

Yalitza Aparicio explicó que se tomará un merecido descanso, ya que han sido meses en los que la prensa la sigue y como no estaba tan acostumbrada a eso se tomará el tiempo para decidir lo que hará con los proyectos que tiene en puerta.

La actriz Yalitza Aparicio se detuvo en repetidas ocasiones para complacer a los medios de noticias y hasta se dijo con miedo de caminar hacia atrás; hablando así de los comentarios emitidos por el actor Sergio Goyri.

Yalitza Aparicio aclaró que no es muy afecta a seguir los chismes en portales ajenos debido a que no le hacen bien a la comunidad, por lo que invitó a tomar siempre lo positivo y demostrar que los objetivos se pueden lograr; como si fuera un mensaje para el actor Sergio Goyri.

La grabación reveló que Yalitza Aparicio llegó junto con Marina de Tavira al Aeropuerto de la Ciudad de México escoltada por seis guardaespaldas, pero eso no evitó que la multitud se reuniera para verlas.

Yalitza Aparicio puntualizó que se siente de maravilla y piensa que todo México debe estar orgulloso por el triunfo de la película Roma, del director Alfonso Cuarón, en los Premios Oscar.

