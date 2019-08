Yadhira Carrillo revela cómo tomó Juan Collado la dura noticia de su caso

Quién

Ciudad de México.-Yadhira Carrillo acudió a su ya acostumbrada visita familiar en el Reclusorio Norte donde desde el 10 de julio se encuentra detenido su esposo, el abogado Juan Collado, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y como últimamente lo hace, a su salida la actriz se detuvo un momento para hablar con los medios.

En esta ocasión, la protagonista de telenovelas como Barrera de Amor y Amarte es mi pecado aseguró que seguirá acudiendo a la prisión para visitar a su marido el tiempo que sea necesario. “Aquí estaremos hasta que termine el proceso”, afirmó Yadhira Carrillo.

La actriz dijo que su esposo está “tranquilo”, luego de que el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México ratificó la vinculación a proceso de Juan Collado, lo que significa que seguirá en prisión preventiva.

“Todos estamos ilusionados con el momento en el que él salga”. Carrillo también aseguró que está dispuesta a esperar a su esposo el tiempo que haga falta. “No me importa (esperar), el tiempo que tenga que ser”, dijo a medios como Al aire con Paola Rojas.

Aunque se confirmó esta vinculación, la realidad señala que todavía Juan Collado no es declarado culpable debido a las reglas del Sistema Penal Acusatorio, ya que aún está en proceso el desarrollo de la investigación complementaria.

La semana pasada, durante una de sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador anunció que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes había iniciado el proceso de incautación o “enajenación” de las cuentas bancarias de Collado y recalcó que al tratarse de dinero, no se subastarán las sumas que posea el abogado.

Al respecto, Yadhira Carrillo dijo: “Cuando se sigue la ley y las cosas se hacen como se tienen que hacer con todos los ciudadanos eso no puede suceder”, haciendo énfasis en que tanto ella como su esposo siempre han apoyado las causas de los que menos tienen.

“Nosotros además siempre apoyamos en todo lo que podemos a todo el mundo siempre, a los pobres, a la gente que necesita, siempre y toda la vida hemos estado ahí”.