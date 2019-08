Ya paso mucho tiempo para demostrar desvíos en IEA: PANAL

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “Si hay algo que perseguir en el caso del Instituto de Educación (IEA), que se persiga y se juzgue a quien sea culpable”, señaló el diputado local Mario Valdez Herrera.

Lo anterior en referencia a un supuesto contrato millonario de la anterior administración del IEA a favor del abogado Juan Collado, actualmente en prisión

El también presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado pidió que la indagación sea llevada por áreas como la fiscalía anticorrupción.

“Hay instancias correspondientes que serán las que deberán llegar hasta las últimas consecuencias y que pague quien tenga que pagar”, insistió.

No obstante, Valdez Herrera cuestionó que ya va casi la mitad de la actual administración del gobierno estatal, sin que se hayan demostrado irregularidades en el Instituto de Educación

“Tres años de la actual administración es mucho y si hubiera algo ya lo habrían sacado o llegar a fondo. Se ha hablado de malos manejos, pero hasta ahora no hay situaciones de claridad que fue así”, recalcó.

– ¿Van muy lentas las investigaciones de la fiscalía anticorrupción?

– No me compete a mí pues desconozco qué tan ágil puedan ser los procesos. Somos respetuosos de las decisiones de la autoridad y si hay denuncias, que se tenga que llevar a cabo.

El abogado Juan Collado, representante legal de políticos como Carlos Romero Deschamps, fue detenido desde el pasado 9 de julio en imputado por presuntos delitos a nivel federal.

Desde el comienzo del actual gobierno de extracción panista se han manejado supuestos desvíos en el IEA.