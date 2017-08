Ya existe boceto del diseño de las placas para el 2018 en Aguascalientes

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.-Ricardo Martínez Castañeda, titular de la Secretaría de Finanzas, señaló que ya han mandado el nuevo diseño de placas a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que lo autoricen o emitan los cambios pertinentes que habría que hacer.

“Hay que recordar que, más que el diseño, tiene que cumplir con ciertas medidas y requisitos establecidos en la normal oficial desde el año pasado”, apuntó.

Se mostró esperanzado de que en un mes, puedan tener la resolución final de este diseño. “Lo que podemos adelantar es que no será una imagen que tenga que ver con algún partido político o incluso de la actual administración. “Será muy limpia, con fondo blanco, letras negras y el escudo del estado; algo muy parecido a la de Ciudad de México”, determinó.

Por último, subrayó que la idea es que estas nuevas placas se queden hasta el final del sexenio. “Todavía no especificamos el costo del proceso, pero será mucho menos de lo que cuestan hoy en día, porque entendemos la situación económica de la sociedad y no la queremos afectar de manera importante; prácticamente será un costo de recuperación, porque no pretendemos que sea un negocio o con tintes recaudatorios”, concluyó.