Xiaomi muestra su increíble smartphone flexible

No cabe la menor duda que el 2019 será el año de los smartphones con pantallas flexibles, Samsung parece que presentará su primer modelo en febrero, mientras que Lenovo y Huawei harán lo mismo en algún momento del año, incluso, el Flex Pai es un teléfono comercial que ya conocimos en el CES, sin embargo, Xiaomi no se quiere quedar con las ganas, y ha mostrado cómo será su primer teléfono flexible.

Ha sido el cofundador y presidente de la compañía, Bin Lin quien ha mostrado en redes sociales un video donde se ve este teléfono conceptual de Xiaomi, el cual a simple vista parecería una tablet con marcos muy delgados, pero la sorpresa viene cuando de pronto dobla la pantalla en 3 partes.

A diferencia del prototipo de pantalla que vimos de Samsung, Xiaomi quiere un teléfono flexible que pueda doblarse en 3 partes, y parece que esta es la opción más cómoda para un teléfono flexible.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019