Warner Bros le dice adiós al universo compartido de DC

EUA.-Hace muchos años -casi 30 para ser exactos- cuando las películas de Batman rompían taquilla, poca gente en México sabía quienes eran los superhéroes de Marvel. Sobra decir cómo han cambiado las cosas y lo mal que le ha ido a DC intentando copiar los logros del MCU con la creación de su propio universo expandido. En los últimos meses hemos visto cualquier cantidad de cambios, desde la renuncia de Ben Affleck al personaje de Batman, pasando por la contratación de James Gunn para escribir y dirigir ‘Suicide Squad’, y con eso, la situación de que no volveremos a ver a Jared Leto como The Joker.

En una entrevista con Comicbook Movie, el presidente de Warner Bros., Kevin Tsujihara, finalmente confesó lo que todos sospechábamos: el estudio abandonará sus intenciones de crear un universo compartido y se enfocará en la creación de películas indidviduales: “Sentimos que estamos en el camino correcto con el grupo de películas que viene, con Shazam, Joker, Wonder Woman 1984 y Birds of Prey. Tenemos a las personas correctas en el trabajo adecuado.

Nuestro universo no estaba tan interconectado como pensábamos hace cinco años…

“Por lo pronto verán que nos enfocaremos más en las experiencias individuales de los personajes. Eso no quiere decir que nunca retomaremos la idea de un universo conectado, pero por el momento creemos que esta es la estrategia correcta para nosotros”, dijo.

Tsujihara también explico que el éxito de ‘Mujer Maravilla’ les dejó como lección que no necesitaban apoyarse siempre en Batman y Superman, y el éxito de ‘Aquaman’ sólo vino a confirmar la teoría. La buena noticia es que también prometió es que enderezará el camino de Batman y Superman, con lo que podemos decirle adiós al rumor de que con la probable salida de Henry Cavill, Superman había quedado enlatado para siempre.